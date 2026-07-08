Monaco | Ci sono delle piccole crepe in Sinner Non è sereno e ha perso fiducia

Jannik Sinner ha perso fiducia e non è più sereno, secondo quanto dichiarato. Nel torneo di Wimbledon, che sta entrando nella fase più intensa con i quarti di finale, Sinner e Djokovic si sono qualificati per le semifinali. La partita tra i due si svolgerà nelle prossime fasi del torneo.

Il torneo di Wimbledon è entrato nella fase caldissima, visto che oggi si disputeranno gli ultimi quarti di finale. Ieri intanto Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno staccato il biglietto per la semifinale, dove si affronteranno. Questo è il tema principale della puntata odierna di Tennismania, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport. Ovviamente è intervenuto anche Guido Monaco, che ha parlato sia dell’impresa del serbo di ieri contro Auger-Aliassime, ma anche della partita di Sinner con Struff e delle prospettive in vista del prossimo match. Nella prima parte del suo intervento, Monaco parla di come sta vedendo Sinner in queste settimane sull’erba di Wimbledon: “ La sensazione è quella che Jannik in generale non sia sereno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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