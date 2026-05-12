A Roma, quattro tennisti italiani sono riusciti a qualificarsi per gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2026, tra cui Sinner, Pellegrino, Musetti e Darderi. Ieri sono stati eliminati invece Cobolli e Bellucci, sconfitti rispettivamente da Tirante e Landaluce. La partita di Sinner ha suscitato commenti da parte di un esperto, che ha sottolineato come il tennista gestisca le energie in modo diverso a seconda della situazione.

Jannik Sinner, Andrea Pellegrino, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Sono quattro gli azzurri ad aver centrato il pass per gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2026, mentre ieri hanno perso sia Flavio Cobolli contro Thiago Agustin Tirante che Mattia Bellucci con Martin Landaluce. Di questo e di molto altro si è parlato nell’appuntamento odierno di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ 4 italiani negli ottavi, per come si era messa, un pelino di amaro lo lascia. Di sicuro c’è stato un miglioramento rispetto a Madrid. È complicato averne due nei quarti, ma ci possiamo provare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Contro un mostro come Sinner ci sono due approcci possibili. Gestisce le energie a seconda del momento”

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