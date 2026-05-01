Il 24 ottobre 1895, sotto una pioggia battente, arrivarono alla stazione di Bologna le prime suore che fondarono l’Istituto delle Piccole Sorelle dei Poveri. Dopo più di un secolo di attività, l’istituto annuncia la chiusura, motivata dalla mancanza di nuove vocazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane, segnando la fine di un'epoca per questa comunità religiosa.

Bologna, 1 maggio 2026 – Era il mattino del 24 ottobre 1895 quando, sotto una pioggia battente, giunsero alla stazione di Bologna. Inizia così la storia delle Piccole Sorelle dei Poveri sotto le Due Torri: una storia di profondo amore per il prossimo, lunga oltre 130 anni, e che oggi, purtroppo, deve finire per mancanza di vocazioni. Ma non ci sono più abbastanza suor e per mandare avanti l’Istituto di via Emilia Ponente. Gli ospiti anziani sono stati tutti ricollocati altrove. “Una grave perdita per la città”, sottolinea Nicoletta, volontaria che da 45 anni, ogni giorno, si prende cura di questo posto, aiutando le suore. Il carisma dell'accoglienza e il ruolo dei volontari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piccole Sorelle dei Poveri, chiude l’Istituto delle suore. “Non ci sono più vocazioni”

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Giada Perrone. Pianovus · Just The Way You Are. Succede questo,e non sappiamo più cosa fare per aiutarle . Due taglie piccole ,due sorelle accumunate dallo stesso destino di invisibilità . Tina e Bina,ritrovate come vecchie scarpe in una contrada pugliese,s - facebook.com facebook