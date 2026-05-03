Un video registra il momento in cui un uomo bacia un presunto aggressore, prima che quest’ultimo esploda cinque colpi d’arma da fuoco e poi fugga. L’episodio si è verificato il 17 aprile nel quartiere Miano di Napoli, coinvolgendo Vincenzo Lo Russo, nipote di figure di rilievo del clan locale. La polizia ha effettuato tre fermo in relazione al tentato omicidio.

C’è un video che riprende il tentato omicidio di Vincenzo Lo Russo, il nipote dei reggenti del clan Lo Russo-Capitoni del quartiere Miano di Napoli, raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco e salvo per miracolo lo scorso 17 aprile. Si vede la vittima dare un bacio sulla guancia alla persona che poco dopo “estrarrà la pistola dalla tasca sinistra e dopo averla impugnata con la mano destra farà ripetutamente fuoco al suo indirizzo”, si legge nel decreto di fermo della Dda di Napoli – procuratore Nicola Gratteri, pm Enrica Parascandolo e Maria Sepe – nei confronti dei tre indagati con l’accusa di essere gli autori dell’agguato. Le immagini sono nitide.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il bacio al killer, poi i colpi di pistola e la fuga: tre fermi per il tentato omicidio del nipote del boss Lo Russo

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