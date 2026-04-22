La tragedia di Pavia il 16enne egiziano accusato anche del tentato omicidio di un amico della vittima

A Pavia, un ragazzo di 16 anni di origine egiziana è stato fermato con l’accusa di aver ucciso un giovane di 25 anni. Le autorità hanno anche contestato al minorenne il tentato omicidio di un amico della vittima. La vicenda risale allo scorso fine settimana, quando si sono verificati i fatti che hanno portato all’arresto. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.