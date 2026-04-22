La tragedia di Pavia il 16enne egiziano accusato anche del tentato omicidio di un amico della vittima

Da agrigentonotizie.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavia, un ragazzo di 16 anni di origine egiziana è stato fermato con l’accusa di aver ucciso un giovane di 25 anni. Le autorità hanno anche contestato al minorenne il tentato omicidio di un amico della vittima. La vicenda risale allo scorso fine settimana, quando si sono verificati i fatti che hanno portato all’arresto. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Si aggrava il quadro accusatorio nei confronti del sedicenne egiziano fermato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Gli inquirenti contestano ora anche il reato di tentato omicidio per il ferimento di uno dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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