Europei Under 23 di scherma a Cagliari | al via domani diretta su Assalto TV e Amazon Prime Video

Domani a Cagliari prende il via la terza edizione degli Europei Under 23 di scherma, con le gare che si svolgono tra la Fiera e il PalaPirastu. La competizione coinvolge giovani atleti provenienti da diversi paesi e sarà trasmessa in diretta su Assalto TV e Amazon Prime Video. La manifestazione si svolge durante il fine settimana e durerà fino a domenica.

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