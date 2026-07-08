Molfetta 677 iscritti per Under 23 e Multiple | segui la diretta su Atletica italiana Tv

A Molfetta, in Puglia, si svolge un evento di atletica con 677 iscritti nelle categorie Under 23 e Multiple. La diretta dell’evento è disponibile su Atletica Italiana Tv attraverso la piattaforma Sportface TV. È il terzo fine settimana consecutivo dedicato a grandi appuntamenti per l’atletica italiana.

In Puglia, a Molfetta, siamo alle porte di un altro grande weekend per l’atletica: segui la diretta su Atletica Italiana Tv, sulla piattaforma Sportface TV Terzo weekend consecutivo di grandi appuntamenti per l’atletica italiana. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, l’impianto di Molfetta (Bari) ospiterà una ricca doppia kermesse tricolore: i Campionati Italiani Under 23 e i Campionati Italiani Assoluti di Prove Multiple. Complessivamente, sono ben 677 gli atleti iscritti in rappresentanza di 197 società diverse, pronti a contendersi i 42 titoli in palio nel corso delle tre intense giornate di gare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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