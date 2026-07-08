Il survival horror di Off Black Creations, studio fondato da un ex level designer di GTFO, conquista streamer e giocatori con la trivella M-13 e un Segnale che richiama dall’abisso. A poche settimane dal debutto, MOLE – il survival horror indie sviluppato dallo studio svedese Off Black Creations – ha già raggiunto la valutazione «Estremamente positive» su Steam, con il 98% di back favorevoli su oltre 2.000 recensioni degli utenti, un risultato che il passaparola di content creator come Jacksepticeye, Insym e Hollow ha contribuito non poco ad amplificare tra YouTube e le piattaforme di streaming. Pubblicato da Oro Interactive il 15 giugno 2026 al prezzo di 12,49 euro, il titolo si è guadagnato in fretta l’etichetta di uno dei migliori horror dell’anno, complice un’estetica che sa farsi notare senza bisogno di troppe spiegazioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - MOLE, l’horror che scala Steam: 98% di recensioni per la discesa nell’incubo

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