Troppi meme e recensioni goliardiche | Steam rimuove il videogioco sviluppato dall'attentatore di Trump
Recentemente, Steam ha deciso di rimuovere dalla sua piattaforma un videogioco indie dopo aver scoperto che lo sviluppatore era il sospetto attentatore di un ex presidente. Prima della rimozione, gli utenti avevano riempito la pagina del gioco con meme e recensioni scherzose, rendendo difficile una valutazione obiettiva del titolo. La piattaforma ha quindi optato per eliminare il gioco dal catalogo.
Quando gli utenti di Steam si sono accorti che lo sviluppatore di un anonimo videogame indie era il sospetto attentatore di Trump, il titolo è stato sommerso da meme e recensioni goliardiche, costringendo la piattaforma a togliere il gioco dalla vendita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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