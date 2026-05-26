Passenger la recensione | non guidate di notte nell’incubo horror di André Øvredal
Un nuovo film intitolato Passenger, diretto da André Øvredal, è arrivato nelle sale. La pellicola è stata descritta come un incubo horror, con particolare attenzione a scene notturne che coinvolgono i personaggi. Øvredal, già noto per Autopsy e Demeter, ha presentato questa sua ultima opera, che si inserisce in una stagione dominata da discussioni su un altro film, Obsession. La produzione ha suscitato interesse per il genere e il regista.
In una stagione dove tutti parlano di Obsession, in sala fa la sua comparsa Passenger, nuova fatica del regista André Øvredal, lo stesso di Autopsy (2016) e Demeter – Il risveglio di Dracula (2023). Dopo aver spaventato il pubblico raccontando uno degli episodi più di contorno del celebre romanzo di Bram Stoker, il cineasta norvegese si sofferma sul genere on the road, portando con sé un prodotto col pilota automatico, ma che allo stesso tempo può offrire qualche spunto interessante. Øvredal sa come girare.. Tyler (Jacob Scipio) e Maddie (Lou Llobell) in una scena del film. Fonte: Eagle Pictures Centro nevralgico della narrazione di.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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