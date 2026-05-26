Passenger la recensione | non guidate di notte nell’incubo horror di André Øvredal

Notizia in breve

Un nuovo film intitolato Passenger, diretto da André Øvredal, è arrivato nelle sale. La pellicola è stata descritta come un incubo horror, con particolare attenzione a scene notturne che coinvolgono i personaggi. Øvredal, già noto per Autopsy e Demeter, ha presentato questa sua ultima opera, che si inserisce in una stagione dominata da discussioni su un altro film, Obsession. La produzione ha suscitato interesse per il genere e il regista.