Il giudice ha confermato il ritiro del passaporto della moglie del primo ministro spagnolo, Begoña Gómez, sospettata di traffico di influenze, corruzione, malversazione e appropriazione indebita. La decisione è stata motivata dal rischio che possa fuggire, paragonato a quello di un ex politico che in passato scappò all’estero. La donna è attualmente sotto inchiesta e dovrà comparire in tribunale.

Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha giustificato la decisione diritirare il passaporto alla moglie del primo ministro della SpagnaPedroSánchez, Begoña Gómez, per la quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per presuntireati di traffico di influenze, corruzione, malversazione e appropriazione indebita. Per il magistrato, infatti, sussiste il concreto pericolo difuga all’esteroper sfuggire ad eventuali condanne. Dopo che le è stato ritirato il passaporto, Gómez ha comunque chiesto l’autorizzazione del tribunale per viaggiare in Turchia, per accompagnare il marito al vertice Nato, e poi aLondra, per assistere alla laurea della figlia. Il giudice istruttore di turno al tribunale d’istruzione di Madrid ha vietato alla first lady di recarsi ad Ankara, mentre le ha dato il via libera per raggiungere il Regno Unito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Moglie Sánchez, giudice conferma ritiro passaporto: ‘Potrebbe fuggire come Craxi’

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