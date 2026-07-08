Un giudice spagnolo ha motivato il ritiro del passaporto di Begoña Gómez, moglie del presidente del governo, facendo riferimento a un caso di un ex primo ministro italiano senza nominarlo. La decisione è stata presa dal giudice istruttore Juan Carlos Peinado. La motivazione si basa su un paragone con un celebre procedimento giudiziario riguardante un ex leader politico italiano.

Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha giustificato la decisione di ritirare il passaporto alla moglie di Pedro Sanchez, Begoña Gómez, citando il caso dell’ex premier Bettino Craxi, senza fare esplicitamente il nome del politico italiano. “ Non sarebbe la prima volta ” in cui un “presidente del governo di uno Stato membro dell’Unione Europea, di un Paese mediterraneo, fugge, per sfuggire a un procedimento relativo a un caso di corruzione, in un Paese del continente africano, dove senza dubbio disporrebbe di tutta la scorta necessaria”, ha affermato il magistrato in un testo scritto consegnato al Tribunale provinciale di Madrid, riportato dal media Cadena Ser. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, giudice giustifica il ritiro del passaporto alla moglie di Sanchez citando il caso Craxi

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