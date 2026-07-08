Un giudice in Spagna ha confermato il ritiro del passaporto della moglie del presidente in carica. La decisione si basa su un procedimento giudiziario in corso. Durante un'udienza, un avvocato ha ricordato che in passato altri leader sono fuggiti per evitare processi di corruzione, citando un ex premier italiano. La decisione riguarda anche un caso di corruzione legato alla donna.

“Non sarebbe la prima volta in cui un presidente fugge per scappare da un procedimento relativo a un caso di corruzione”, ha detto Peinado riferendosi all’ex premier italiano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Spagna, giudice conferma il ritiro del passaporto alla moglie di Sánchez e cita il caso Craxi

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