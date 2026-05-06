L' Accademia Militare ospita il corso formativo sulla risonanza magnetica multiparametrica del fegato trattato

Nei giorni scorsi, presso l’aula magna dell’Accademia Militare di Modena, si è svolto un corso organizzato dalla Società Italiana Radiologia Medica e Radiologia Interventistica. Il corso si è concentrato sulla refertazione della risonanza magnetica multiparametrica del fegato trattato, coinvolgendo professionisti del settore e approfondendo le tecniche di interpretazione di questo esame. L’evento ha visto la partecipazione di esperti in radiologia e medicina, con l’obiettivo di aggiornare le competenze degli operatori.

Si è tenuto nei giorni scorsi presso l’aula magna dell’Accademia Militare di Modena, il corso della Società Italiana Radiologia Medica e Radiologia interventistica (SIRM) "Impariamo a refertare la risonanza magnetica multiparametrica del fegato trattato".L’evento formativo, dedicato alla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate L'Accademia Militare accoglie il giuramento del 207° Corso. Crosetto: "A Dubai ho scelto il dovere prima dei figli"Questa mattina gli Allievi Ufficiali del 207° Corso “Fermezza” hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana. Risonanza magnetica a prova di ansiaUn salto tecnologico che trasforma la diagnostica in esperienza sensoriale, fra musica rilassante e ambiente colorato. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mirandola ospita il Raduno Interregionale dell’Associazione Nazionale del Fante; Il Sottosegretario Rauti in visita al 72° Stormo dell’Aeronautica Militare; Isabella Rauti: Viterbo è città della formazione militare | FOTO; Difesa, Rauti al 72° Stormo: Un’eccellenza nazionale nella formazione e nell’addestramento, pilastri della Difesa. 'Modena di corsa con l'Accademia militare', 30/ma edizione il 10 maggioModena va di corsa con l'Accademia militare: domenica 10 maggio, a partire dalle 9.30, la manifestazione sportiva non competitiva che, alla 30esima edizione, ha anche un risvolto benefico: il ricavato ... ansa.it PIAZZA ROMA, TORNA MODENA DI CORSA CON L’ACCADEMIA MILITARENel video l’intervista a: – Gen. Stefano Messina, Comandante Accademia Militare – Sofia Messina, Allievo Ufficiale – Marco Siccardi, Istruttore 206° Corso ‘Dignità’ – Rita Malavolta, Pres. Naz. Fondaz ... tvqui.it PIAZZA ROMA, TORNA MODENA DI CORSA CON L’ACCADEMIA MILITARE Piazza Roma si prepara ad accogliere la 30ª “Modena di Corsa con l’Accademia Militare”: appuntamento domenica 10 maggio alle 9.30. Un evento che unisce città, sport e solidarie - facebook.com facebook