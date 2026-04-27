Modena di corsa con l' Accademia Militare al via la trentesima edizione

Domenica 10 maggio alle 9, piazza Roma ospiterà la partenza della trentesima edizione di “Modena di corsa con l'Accademia Militare”. La manifestazione sportiva, organizzata annualmente, coinvolge atleti di diverse età e si svolge lungo un percorso cittadino. La manifestazione si svolgerà anche in presenza di pubblico, con la partecipazione di numerosi concorrenti pronti a correre per le strade di Modena.

È tutto pronto per la 30a edizione della manifestazione sportiva che partirà da Piazza Roma domenica 10 maggio alle ore 9.30 e colorerà, con le tinte del Tricolore, le vie di Modena grazie al personale dell’Accademia Militare e ai cittadini modenesi.Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Concorso Accademia Militare - ep. 2

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