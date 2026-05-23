Autotrasporto sospeso lo sciopero per il caro carburante | in arrivo credito d' imposta da 300 milioni
Lo sciopero nel settore dell'autotrasporto è stato sospeso, dopo un incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e il coordinamento Unatras. In arrivo un credito d'imposta da 300 milioni di euro per far fronte al caro carburante. La decisione di fermare le proteste è stata presa a seguito di questo confronto, che ha portato all'annuncio delle misure di sostegno economico. Nessuna altra dettaglio sui tempi di attuazione o sulle modalità di distribuzione del credito d'imposta.
L'autotrasporto sospende lo sciopero dopo il confronto a Palazzo Chigi tra il Governo e il coordinamento Unatras. Le associazioni di categoria rinunciano al fermo dei servizi previsto per la settimana prossima, in risposta alle misure concrete messe sul tavolo dall'esecutivo per affrontare la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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