Agricoltura piano da 100 milioni | arriva il credito d’imposta

Notizia in breve

Il governo ha approvato un piano da 100 milioni di euro che prevede un credito d’imposta per le aziende agricole. La misura mira a ridurre i costi di fertilizzanti e carburanti. Nel frattempo, il blocco dello stretto di Hormuz rischia di interrompere le forniture di materie prime, influenzando la produzione nazionale. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sul funzionamento del credito o sugli effetti specifici del blocco sulla produzione.