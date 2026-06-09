Agricoltura piano da 100 milioni | arriva il credito d’imposta
Il governo ha approvato un piano da 100 milioni di euro che prevede un credito d’imposta per le aziende agricole. La misura mira a ridurre i costi di fertilizzanti e carburanti. Nel frattempo, il blocco dello stretto di Hormuz rischia di interrompere le forniture di materie prime, influenzando la produzione nazionale. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sul funzionamento del credito o sugli effetti specifici del blocco sulla produzione.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita del PIL registra un incremento dello 0,3%, segnale di resilienza nonostante le tensioni geopolitiche sul settore agricolo. Fonte Eurostat? L’Italia stanzia 100 milioni per sostenere l’agricoltura dopo il vertice del G7 a Parigi. Il sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo, ha annunciato l’impiego di 100 milioni di euro per agevolare le imprese agricole tramite crediti d’imposta dopo la riunione straordinaria dei ministri del G7 avvenuta a Parigi. Questa decisione risponde alla necessità di contrastare l’impennata dei costi che sta colpendo il settore primario a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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