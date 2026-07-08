Moda allarme continuo Licenziamenti e chiusure Dalla pelle alla logistica

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il settore moda si trova in crisi, con numerose aziende che licenziano dipendenti e chiudono le porte. Le difficoltà coinvolgono tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla distribuzione, passando per la lavorazione. Sono stati registrati licenziamenti nel settore pelle e logistica, mentre molte imprese sono costrette a sospendere l’attività. La situazione si sta aggravando, con una serie di chiusure che interessano l’intero comparto.

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Dalla produzione alla distribuzione senza dimenticare la lavorazione. Un intero comparto è in ginocchio: la moda. "Una crisi a cui vanno date risposte urgenti per evitare il rischio di deindustrializzazione e di perdita di lavoro buono e know-how" sostengono Cgil, Cisl e Uil Toscana che hanno proclamato per domani uno sciopero regionale per l’intera giornata dei settori industriali e manifatturieri. "Dal 2019 a oggi abbiamo perso 830 aziende e settemila posti di lavoro, parzialmente riassorbiti da altri brand, solo nella pelletteria presente nella provincia fiorentina" ricorda Alessandro Picchioni, segretario generale della Filctem Cgil Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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