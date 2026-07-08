Il settore moda si trova in crisi, con numerose aziende che licenziano dipendenti e chiudono le porte. Le difficoltà coinvolgono tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla distribuzione, passando per la lavorazione. Sono stati registrati licenziamenti nel settore pelle e logistica, mentre molte imprese sono costrette a sospendere l’attività. La situazione si sta aggravando, con una serie di chiusure che interessano l’intero comparto.

Dalla produzione alla distribuzione senza dimenticare la lavorazione. Un intero comparto è in ginocchio: la moda. "Una crisi a cui vanno date risposte urgenti per evitare il rischio di deindustrializzazione e di perdita di lavoro buono e know-how" sostengono Cgil, Cisl e Uil Toscana che hanno proclamato per domani uno sciopero regionale per l’intera giornata dei settori industriali e manifatturieri. "Dal 2019 a oggi abbiamo perso 830 aziende e settemila posti di lavoro, parzialmente riassorbiti da altri brand, solo nella pelletteria presente nella provincia fiorentina" ricorda Alessandro Picchioni, segretario generale della Filctem Cgil Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moda, allarme continuo. Licenziamenti e chiusure. Dalla pelle alla logistica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Licenziamenti alla logistica Gls. A vuoto il tavolo in PrefetturaNella giornata di oggi si è tenuto un incontro in Prefettura per discutere dei licenziamenti avvenuti presso il centro logistico Gls di Sordio.

Leggi anche: L’abbronzatura? ‘E’ fuori moda’, il medico estetico: “Un trend che fa bene alla pelle e alla salute”