Licenziamenti alla logistica Gls A vuoto il tavolo in Prefettura

Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro in Prefettura per discutere dei licenziamenti avvenuti presso il centro logistico Gls di Sordio. La riunione si è conclusa senza raggiungere un accordo, lasciando il tavolo di confronto senza risultati concreti. La vertenza riguarda circa venti lavoratori impiegati nell’hub e il clima tra le parti rimane caratterizzato da tensione. La questione resta aperta e non sono state annunciate ulteriori iniziative ufficiali.

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Fumata nera e clima ancora teso sul fronte della vertenza che coinvolge una ventina di lavoratori legati all’hub Gls di Sordio. Dopo ore di confronto in Prefettura ieri, il tavolo tra sindacato Usb, aziende appaltatrici e rappresentanti della logistica si è concluso senza un accordo. L’incontro, voluto dalla Prefettura per tentare di disinnescare la tensione esplosa negli ultimi giorni dopo le proteste e l’occupazione di alcuni mezzi aziendali (con addetti saliti anche sui tetti dei camion), si è svolto però senza la presenza diretta dei lavoratori protagonisti dei gesti più eclatanti. Al centro della contesa i ventuno licenziamenti contestati dal sindacato, che parla apertamente di provvedimenti "ingiustificati" e "antisindacali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Licenziamenti alla logistica Gls. A vuoto il tavolo in Prefettura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Licenziamenti nella Gls, lavoratori in presidio permanenteSAN GIULIANO MILANESE Da oggi presidio permanente in via Basento per i licenziamenti nella Gls di Sesto Ulteriano. San Giuliano, sit-in ai cancelli della Gls: “Ritirate licenziamenti e sospensioni”San Giuliano Milanese, 25 marzo 2026 – Lavoratori in presidio, per protestare contro 15 sospensioni e 18 licenziamenti (disposti da Piramide), tutti... Licenziamenti alla logistica Gls. A vuoto il tavolo in PrefetturaFumata nera e clima ancora teso sul fronte della vertenza che coinvolge una ventina di lavoratori legati all’hub Gls ... ilgiorno.it Licenziamenti GLS Civesio: protestano arrampicandosi sui camionUna protesta iniziata nel cuore della notte a tutta altezza per dire no ai licenziamenti. I 20 trasportatori in capo al magazzino Gls di Civesio, frazione di San Giuliano Milanese, che hanno tutti ... ilcittadino.it