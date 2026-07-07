Pisa prime parole di Paolo Bianco in città | Si vince tutti insieme

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo tecnico nerazzurro è arrivato a Pisa per sostenere le visite mediche. All'ingresso ha salutato i tifosi e ha lanciato il suo primo messaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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