Pisa prime parole di Paolo Bianco in città | Si vince tutti insieme

Il nuovo tecnico nerazzurro è arrivato a Pisa per sostenere le visite mediche. All'ingresso ha salutato i tifosi e ha lanciato il suo primo messaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pisa, ufficializzato il ritiro estivo: dal 15 al 27 luglio la squadra di Paolo Bianco si allenerà a MorgexIl Pisa Sporting Club ha annunciato che il ritiro estivo si terrà dal 15 al 27 luglio a Morgex, in Valle d’Aosta.

Temi più discussi: Pisa tra raduno, visite mediche e calciomercato; Pisa, perché il mercato ora può sbloccarsi: chi sono i nomi più caldi; Bianco atteso in città, il Pisa sposa la linea verde; Oggi arriva mister Bianco. Pisa vicinissimo a Leone e Marras.

Pisa, ecco Bianco: Si vince tutti insiemePISA, 6 LUGLIO - Si vince tutti insieme. Queste le prime parole di Paolo Bianco a Pisa. Prima volta in città per il tecnico, che si era concesso delle vacanze in seguito alla firma sul contratto dal ... lanazione.it

Bianco è il nuovo allenatore del Pisa: il comunicato del clubPaolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa. La notizia era nota da giorni, ma adesso è arrivata l'ufficialità in seguito all'annuncio del club nerazzurro, che ha deciso di ripartire dall'ex tecnico d ... msn.com