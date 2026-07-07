PISA, 6 LUGLIO - “Si vince tutti insieme”. Queste le prime parole di Paolo Bianco a Pisa. Prima volta in città per il tecnico, che si era concesso delle vacanze in seguito alla firma sul contratto dalla durata biennale (con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione) che era avvenuta un paio di settimane fa. L’ allenatore è giunto nel primo pomeriggio al centro Rehab & Sport in zona Darsena per svolgere i test medici assieme al suo staff. Domani mattina, invece, sarà il turno dei giocatori. Bianco, già con indosso il kit del Pisa, si è mostrato sorridente e carico per la nuova avventura, la sua quinta in panchina in Serie B dopo quelle con il Modena, il Frosinone, e la promozione ottenuta con il Monza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pisa, ecco Bianco: “Si vince tutti insieme”

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