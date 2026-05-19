L' arte non ha età | al museo Barbella la mostra collettiva dell’Università delle tre età di Chieti

Si intitola “L'arte non ha età” la mostra collettiva dell'Università delle Tre età di Chieti, che sarà inaugurata martedì 19 maggio, alle ore 10.30, al museo Barbella di Chieti, con la conferenza di Valentina Cocco sul valore formativo della creatività. Esposte le opere del corso guidato dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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