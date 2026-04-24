Gli Usa pianificano attacchi all' Iran su Hormuz se salta la tregua

Le forze armate statunitensi stanno mettendo a punto piani di emergenza per un possibile intervento militare nello Stretto di Hormuz, nel caso in cui il cessate il fuoco tra le parti coinvolte dovesse essere revocato. La regione rimane al centro delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con le autorità americane che monitorano attentamente la situazione. Al momento, non ci sono state conferme di azioni imminenti, ma le preparazioni sono in corso.

'Non ci sto pensando più di tanto". Così il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda su cosa pensasse dell'ipotesi di partecipazione dell'Italia invece dell'Iran agli imminenti Mondiali di calcio, come suggerito dall'inviato speciale del tycoon, Paolo Zampolli, nel resoconto del Financial Times. "Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all'Iran, ndr) che non possono venire", ha aggiunto il segretario di Stato, Marco Rubio, invitato a rispondere da Trump. "Tuttavia, non so da dove provenga questa voce", ha aggiunto Rubio. Via libera agli atleti, ma "non vogliamo persone legate ai pasdaran".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua" L'Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a Hormuz”. Ferito Mojtaba Khamenei Notizie correlate Leggi anche: "Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua" Leggi anche: Trump estende la tregua, l’Iran insiste: “Se rimuove il blocco navale su Hormuz, negoziamo”. Ma il presidente Usa non arretra: “Lo Stretto resta chiuso” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cnn, Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua; Cnn, Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua; Medio Oriente - Cnn, 'Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua'; Stati Uniti pronti all'attacco su Hormuz se salta la tregua | Il New York Times: Scorte di missili fortemente ridimensionate. Guerra Iran, Cnn: «Usa pianificano attacchi su Hormuz se salta la tregua». Trump: «Voglio un accordo che duri, non ho fretta»Le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Lo riferisce la Cnn, ... ilgazzettino.it Gli USA pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la treguaLe forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Lo riferisce la Cnn, in base ... msn.com MEDIO ORIENTE | Secondo la Cnn gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Nel mirino le mine, le imbarcazioni d'attacco rapido e le minacce costiere. #ANSA - facebook.com facebook Cnn: gli Usa preparano attacchi per liberare Hormuz. Trump: Iran via dai Mondiali Non ci penso - La diretta x.com