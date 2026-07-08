Due persone sono state trovate vive dopo essere rimaste bloccate per sei giorni in una gola delle Dolomiti bellunesi. Durante il periodo di isolamento, si sono alimentate con fragole selvatiche e sono riuscite a sopravvivere grazie a un ruscello che scorreva nella zona. Hanno anche costruito un igloo con i pini per proteggersi dal freddo. La ricerca è iniziata dopo che non erano stati più contattati.

Ancona, 8 luglio 2026 – Sopravvissuti sei giorni all’addiaccio tra le Dolomiti bellunesi, bloccati in una gola senza cibo e con un ruscello come unico sostentamento. Ne sono usciti Davide Cesaroni, 41 anni, allenatore di rugby, e la moglie Chiara Pesaresi, 38, ingegnere, che abbiamo raggiunto poche ore dopo il salvataggio, ancora provati ma lucidi nel ripercorrere la loro disavventura. Come era iniziata l’escursione? “Avevamo programmato un trekking ad anello, il tipo di itinerario che prediligiamo. Dal Rifugio Pordenone, a milleduecento metri, ci siamo incamminati per chiudere il giro passando dal Rifugio Padova, dove ci siamo rifocillati e riforniti d’acqua”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Miracolo sulle Dolomiti, Davide e Chiara: “Salvi grazie a un ruscello e a fragole selvatiche. Abbiamo costruito un igloo con i pini”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In vacanza sulle Dolomiti, Davide e Chiara dispersi da 5 giorni: mercoledì l’ultimo contatto con gli escursionistiDavide Cesaroni e Chiara Pesaresi sono dispersi da cinque giorni sulle Dolomiti friulane.

Davide e Chiara scomparsi durante un trekking sulle Dolomiti: proseguono senza sosta le ricercheLe ricerche di Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, marito e moglie di 41 e 38 anni, continuano senza sosta nelle Dolomiti.

Temi più discussi: Miracolo sulle Dolomiti, Davide e Chiara: Salvi grazie a un ruscello e a fragole selvatiche. Abbiamo costruito un igloo con i pini; MIRACOLO A QUOTA 1.900: SALVATI DAVIDE E CHIARA DOPO 6 GIORNI ALL'ADDIACCIO; Dispersi sulle Dolomiti da cinque giorni: ritrovati vivi i due escursionisti marchigiani; Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi ritrovati vivi: i loro 5 giorni a 1.700 metri senza riuscire a chiedere aiuto.

Miracolo sulle Dolomiti, Davide e Chiara: Salvi grazie a un ruscello e a fragole selvatiche. Abbiamo costruito un igloo con i piniLa coppia di anconetani è stata rintracciata e salvata 6 giorni dopo essersi persa in quota. Abbiamo bevuto la nostra pipì e ci siamo nutriti di fragole selvatiche. Poi l’allarme lanciato dalla madr ... ilrestodelcarlino.it

Ritrovati vivi i due escursionisti dispersi sulle Dolomiti da giovedìSono stati ritrovati vivi Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i coniugi di Osimo (Ancona) dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per la precisione erano in una zo ... tg24.sky.it