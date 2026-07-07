In vacanza sulle Dolomiti Davide e Chiara dispersi da 5 giorni | mercoledì l’ultimo contatto con gli escursionisti

Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi sono dispersi da cinque giorni sulle Dolomiti friulane. L’ultimo contatto con gli escursionisti risale a mercoledì. La coppia, in vacanza, era scomparsa giovedì scorso e si cerca senza risultati. Le ricerche sono in corso, ma non ci sono aggiornamenti sulle condizioni o sui possibili ritrovamenti. La famiglia ha segnalato la scomparsa e le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca.

Ancona, 7 luglio 2026 – Ore di angoscia ad Ancona per Davide Cesaroni, 41 anni, e Chiara Pesaresi, 38, marito e moglie dispersi da giovedì sulle Dolomiti friulane. Lui corriere per Farmacentro Servizi, lei ingegnere edile e architetto, residente a Candia: una coppia di escursionisti esperti, partita per un trekking di due giorni tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. L’ultimo contatto risale a mercoledì. L’ ultimo segnale risale a mercoledì, attorno alle 22.30, quando i due hanno sentito telefonicamente i familiari. Il programma per il giorno successivo era chiaro: percorrere i sentieri Cai 352 e 353, dal rifugio Pordenone al rifugio Padova, attraversando la Val d’Arade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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