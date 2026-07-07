Le ricerche di Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, marito e moglie di 41 e 38 anni, continuano senza sosta nelle Dolomiti. Sono scomparsi durante un trekking il 1° luglio e da allora non si hanno più notizie. Le squadre di soccorso perlustrano le zone montuose, con interventi che coinvolgono anche cani e droni. La coppia, originaria delle Marche, non è stata ancora rintracciata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cresce la preoccupazione per la sorte di Davide Cesaroni, 41 anni, e Chiara Pesaresi, 38 anni, marito e moglie originari delle Marche, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 1° luglio. I due erano partiti per un’escursione di alcuni giorni tra le montagne al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma non hanno più fatto ritorno. Le operazioni di ricerca si concentrano tra Domegge di Cadore, in provincia di Belluno, e Cimolais, nel Pordenonese, dove squadre di soccorso stanno battendo sentieri e aree impervie nel tentativo di rintracciarli. L’ultimo contatto e l’itinerario previsto. L’ultimo contatto con amici e familiari risale a mercoledì 1° luglio, mentre l’ultima cella telefonica agganciata dai loro telefoni è stata registrata giovedì pomeriggio nell’area di Domegge di Cadore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Davide e Chiara scomparsi durante un trekking sulle Dolomiti: proseguono senza sosta le ricerche

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