Droga dal Belgio e armi | maxi blitz all' alba 19 arresti Coinvolto anche un dipendente del Miur

All’alba sono stati eseguiti numerosi arresti in un’operazione che ha coinvolto la polizia e le forze dell’ordine, con 19 persone finite in manette. L’indagine ha portato alla scoperta di un traffico di droga proveniente dal Belgio, destinata alle piazze di spaccio di alcuni comuni della provincia di Roma e dei Castelli Romani. Tra gli arrestati anche un dipendente di un ministero. Durante le perquisizioni sono state trovate anche armi, oltre a sostanze stupefacenti.

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