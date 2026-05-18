Droga dal Belgio e armi | maxi blitz all' alba 19 arresti Coinvolto anche un dipendente del Miur
All’alba sono stati eseguiti numerosi arresti in un’operazione che ha coinvolto la polizia e le forze dell’ordine, con 19 persone finite in manette. L’indagine ha portato alla scoperta di un traffico di droga proveniente dal Belgio, destinata alle piazze di spaccio di alcuni comuni della provincia di Roma e dei Castelli Romani. Tra gli arrestati anche un dipendente di un ministero. Durante le perquisizioni sono state trovate anche armi, oltre a sostanze stupefacenti.
Droga dal Belgio a Latina per poi essere smistate anche nelle piazze di spaccio dei comuni dei Castelli e della provincia di Roma. Sono 19 le persone arrestate in un blitz scattato stamattina. Associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, estorsione, ricettazione, porto e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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