A Viareggio, i carabinieri sono intervenuti in due episodi nelle ultime ore. Un uomo di 27 anni ha estratto un machete e ha minacciato di morte i militari, che sono stati aggrediti. In serata, il 27enne è stato fermato con l’uso di un taser. Non ci sono segnalazioni di feriti. La polizia ha confermato l’arresto e l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Viareggio, 8 luglio 2026 – Armato di machete minaccia di morte i carabinieri. Accade a Viareggio, dove i militari sono intervenuti per due distinti episodi avvenuti nelle scorse ore. Il primo ha visto protagonista un ragazzo di 19 anni che minacciava i passanti in viale Europa. Le minacce di morte ai militari. Il giovane, in possesso di un'arma da aglio con una lama di circa 50 centimetri, avrebbe reagito in modo aggressivo alla vista dei militari, rivolgendosi loro con ripetute minacce di morte. Nonostante i numerosi inviti a consegnare l'arma, il ragazzo avrebbe desistito soltanto dopo che i militari hanno estratto il taser in dotazione. Durante le successive fasi di contenimento è scoppiata una colluttazione nella quale uno dei Carabinieri ha riportato lesioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minacce di morte ai carabinieri, estrae il machete e li aggredisce. In serata fermato un 27enne con l’utilizzo del taser

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