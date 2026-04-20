Aggredisce i carabinieri con una pala | due militari feriti 37enne fermato con il taser a Mondragone

Nella serata di ieri, un uomo di 37 anni ha aggredito due militari con una pala a Mondragone. Durante l'intervento, i carabinieri sono rimasti feriti e hanno risposto utilizzando un taser, con il quale il 37enne è stato fermato. L’uomo è stato portato in ospedale, dove non ha riportato conseguenze a seguito dell’uso dell’arma elettrica.

L'episodio si è verificato nella serata di ieri: il 37enne, portato in ospedale, non ha subito conseguenze per l'uso del taser. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e portato in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lite in famiglia, poi aggredisce i carabinieri con una pala: fermato col taser e portato in carcereTempo di lettura: 2 minutiSerata di tensione quella di ieri, domenica 19 aprile, a Mondragone, dove i carabinieri del locale Reparto Territoriale... Dà in escandescenza e aggredisce i carabinieri con una pala: arrestatoTensione a Mondragone, dove i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un 37enne del posto con le accuse di lesioni personali e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dopo la lite con la moglie, aggredisce i Carabinieri intervenuti per fermarlo. Arrestato a Faenza; Aggredisce i carabinieri, obbligo di firma per Alexandre; San Martino Siccomario, giovane ubriaco al centro commerciale aggredisce i carabinieri: fermato con lo spray al peperoncino; Dopo un raptus violento aggredisce i carabinieri. Mondragone, 37enne aggredisce i carabinieri con una pala: arrestato dopo l’uso del taserScopri tutti i dettagli riguardo Mondragone, 37enne aggredisce i carabinieri con una pala: arrestato dopo l’uso del taser . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Dà in escandescenza e aggredisce i carabinieri con una pala: arrestatoI militari intervenuti per sedare unalite in famiglia: due sono rimasti feriti. Il 37enne è stato bloccato col taser ... casertanews.it Fuori dal coro. . Ci insulta e ci aggredisce: è Alina, l'abusiva di origini rom che da 3 anni, assieme al suo compagno, occupa una casa a #Pavia, nonostante un'ordinanza del tribunale che ha disposto l'immediato rilascio dell'immobile. All'arrivo dell'ufficiale giu - facebook.com facebook Follia #Orban: scende dall’auto e aggredisce un tifoso x.com