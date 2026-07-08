Alle 19.30, un incendio ha coinvolto il deposito di un corriere in via Don Giovanni Minzoni, tra i quartieri Bovisa e Dergano. Le fiamme hanno provocato alte colonne di fumo visibili da lontano, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono state inviate diverse squadre, che stanno lavorando per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulla presenza di feriti.

Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere Bartolini, in via Don Giovanni Minzoni, nella zona Nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Il fumo e il forte odore di bruciato si sono diffusi in particolare nei quartieri di Niguarda, Bicocca, Dergano e Affori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Milano, vasto incendio tra i quartieri Bovisa e Dergano: alte colonne di fumo

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