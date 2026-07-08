Milano vasto incendio nel capannone della Bartolini
I Vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone a Milano, appartenente a una società di logistica. Le fiamme sono originate da uno dei due capannoni principali e hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile a distanza di diversi chilometri. La presenza di un vasto incendio ha richiesto l’intervento di numerose squadre di soccorso.
AGI - I Vigili del fuoco sono al lavoro per domare un vasto incendio divampato all’interno di un capannone a Milano, sede della Bartolini. Le fiamme, partite da uno dei due capannoni centrali, hanno causato un’alta colonna di fumo nero visibile a parecchi chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento non sono semplici. Al momento non si registrano persone coinvolte. 🔗 Leggi su Agi.it
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