milano vasto incendio nel capannone della bartolini

Notizia in breve

I Vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone a Milano, appartenente a una società di logistica. Le fiamme sono originate da uno dei due capannoni principali e hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile a distanza di diversi chilometri. La presenza di un vasto incendio ha richiesto l’intervento di numerose squadre di soccorso.