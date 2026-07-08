Grosso incendio alla Bartolini in zona Bovisa | le fiamme sul tetto del capannone

Notizia in breve

Alle 19.30, un incendio si è sviluppato sul tetto di un capannone in via Don Minzoni, zona Bovisa, coinvolgendo il deposito di un corriere. I residenti hanno ripreso le fiamme, mentre i vigili del fuoco hanno riferito di aver udito esplosioni provenire dall’interno del capannone. Sul luogo sono intervenuti i pompieri per contenere le fiamme.