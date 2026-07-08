Grosso incendio alla Bartolini in zona Bovisa | le fiamme sul tetto del capannone

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19.30, un incendio si è sviluppato sul tetto di un capannone in via Don Minzoni, zona Bovisa, coinvolgendo il deposito di un corriere. I residenti hanno ripreso le fiamme, mentre i vigili del fuoco hanno riferito di aver udito esplosioni provenire dall’interno del capannone. Sul luogo sono intervenuti i pompieri per contenere le fiamme.

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Intorno alle 19.30 è scattato l'allarme in via Don Minzoni per un devastante incendio che ha avvolto il deposito del corriere. I residenti riprendono il rogo, dall''interno i pompieri sentono provenire rumori di esplosioni. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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