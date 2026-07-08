Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un capannone di una società di logistica a Milano, situato in via Don Giovanni Minzoni 10. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno prodotto un grande volume di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Non sono state segnalate persone ferite o coinvolte direttamente nell’incendio. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Un incendio è divampato nel pomeriggio all’interno di un capannone a Milano, in via Don Giovanni Minzoni 10. Si tratta di una sede della Bartolini, azienda della logistica specializzata nelle spedizioni. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, che ha attirato l’attenzione dei residenti della zona. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’origine del rogo, sulla presenza di eventuali persone coinvolte o sull’entità dei danni provocati dall’incendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un capannone della Bartolini di Milano: Vigili del fuoco al lavoro, fumo visibile da diversi chilometri

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