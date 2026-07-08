milano presidio per la ciclista uccisa da un camion

Un presidio si è tenuto a Milano per ricordare Laura Ghirardi, 67 anni, morta martedì 7 luglio investita da un camion mentre era in bicicletta tra via Gattamelata e via Colleoni. La donna, artista, è stata colpita mentre percorreva la strada. La manifestazione si è svolta nel rispetto della memoria e per chiedere maggiore attenzione sulla sicurezza dei ciclisti. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’incidente.

Un presidio per ricordare Laura Ghirardi, l’artista di 67 anni investita e uccisa da un camion nella giornata di martedì 7 luglio mentre era in bicicletta tra via Gattamelata e via Colleoni, a Milano. Residenti e amici della donna si sono ritrovati per chiedere più sicurezza sulle strade. “Questo non è un viale, questo è un’autostrada, perché la velocità con cui le macchine circolano di qua non è normale. All’interno di una città e in più all’interno di un quartiere dove c’era tanta gente: abbiamo una scuola, tante famiglie che sono venute qua. La velocità delle macchine dovrebbe essere un po’ più regolare, non così”. A dirlo è una residente a margine del presidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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