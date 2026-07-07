Una ciclista di 67 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion in via Colleoni, all'angolo con Gattamelata, nella zona City Life. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima procedeva nella stessa direzione del veicolo e potrebbe essere stata colpita durante una svolta a destra del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Una donna di 67 anni è morta dopo essere stata travolta da un mezzo pesante in via Colleoni angolo Gattamelata. È probabile che la ciclista stesse procedendo nella stessa direzione dell'autocarro e che sia stata travolta durante la svolta a destra. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante è regolarmente munito del sensore per rilevare la presenza di veicoli o persone negli angoli ciechi (video ANSACanella). Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Milano, ciclista investita e uccisa da un camion in zona City Life

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si chiamava Alena Baloshka la ciclista investita e uccisa da un camion dei rifiuti nel Milanese

Leggi anche: Ciclista investita da un camion a Milano: una 67enne è in gravissime condizioni

Incidente a Milano, ciclista investita e uccisa da un camion in via Gattamelata, all'altezza di un incrocioLa tragedia poco prima delle 13 di martedì. La vittima si è spenta all'arrivo in pronto soccorso. Al vaglio le telecamere per ricostruire la dinamica ... milano.corriere.it

Milano, ciclista investita e uccisa da un camion in zona City LifeMilano, ciclista investita e uccisa da un camion in zona City Life Il piano di Meloni al vertice Nato con Trump: Gelida? Di più. Il sospetto della trappola come con Macron e l’offerta sul petrolio ... msn.com