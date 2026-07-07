Milano ciclista investita e uccisa da un camion in zona City Life

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ciclista di 67 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion in via Colleoni, all'angolo con Gattamelata, nella zona City Life. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima procedeva nella stessa direzione del veicolo e potrebbe essere stata colpita durante una svolta a destra del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Una donna di 67 anni è morta dopo essere stata travolta da un mezzo pesante in via Colleoni angolo Gattamelata. È probabile che la ciclista stesse procedendo nella stessa direzione dell'autocarro e che sia stata travolta durante la svolta a destra. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante è regolarmente munito del sensore per rilevare la presenza di veicoli o persone negli angoli ciechi (video ANSACanella). Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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