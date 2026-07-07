Incidente a Milano ciclista investita e uccisa da un camion in via Gattamelata all' altezza di un incrocio

Da milano.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 67 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in bicicletta in via Gattamelata a Milano. L’incidente è avvenuto all’altezza di un incrocio, durante una svolta del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Era in sella alla sua bici quando è stata investita da un camion durante una svolta. Per la vittima, una donna di 67 anni, non c'è stato niente da fare. È morta poco dopo l'arrivo in ospedale. L'incidente si è verificato in via Gattamelata, all'incrocio con via Colleoni, in zona Portello a Milano. Il tutto è successo poco prima delle 13 di martedì 7 luglio. Secondo le prime ricostruzioni delle agenti della polizia locale il mezzo pesante arrivava da via Colleoni quando, all'incrocio con semaforo che immette su via Gattamelata, ha girato a destra investendo la ciclista.  Sul posto, oltre ai vigili per i rilievi, si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'aut0medica. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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