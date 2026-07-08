Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un capannone di un corriere nel quartiere Bovisa di Milano. Quattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute sul posto. Una colonna di fumo nero si è alzata dal deposito ed è visibile a chilometri di distanza. Non sono state riportate persone ferite. L'aria nella zona risulta irrespirabile. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Un incendio è scoppiato, verso sera, a Milano nel quartiere Bovisa, in via don Giovanni Minzoni, in un capannone di un corriere. Quattro squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo stanno intervenendo al momento sul luogo da cui si è alzata una alta colonna di fumo nero sprigionatasi visibile a chilometri di distanza. Stanno bruciando circa 8 mila metri quadri di superficie e diversi container collegati alle rampe nell'incendio che, a partire dalle 19.30 è divampato nel deposito Brt. Alle squadre di Milano si sono aggiunte a rinforzo del dispositivo di soccorso anche quelle del vicino Comando di Monza. L'incendio è ancora generalizzato e l'obiettivo dei vigili del fuoco è, oltre a quello di circoscrivere i numerosi focolai, anche di evitare che le fiamme colpiscano gli altri rimorchi collegati alle rampe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Iltempo.it - Milano, maxi-incendio in un deposito: colonna di fumo e aria irrespirabile | VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, vasto incendio al deposito BRT: alta colonna di fumo

Notizie e thread social correlati

Incendio devasta mezzo per la raccolta dei rifiuti: colonna di fumo nero e aria irrespirabileAll'alba, a San Giorgio a Cremano, un incendio ha coinvolto un mezzo destinato alla raccolta dei rifiuti lungo una strada principale.

Leggi anche: Milano, grosso incendio nel deposito Bartolini: la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza – I video

Argomenti più discussi: Incendio in un appartamento a Lorenteggio: fiamme in camera da letto, una donna in ospedale; Maxi incendio a Roma, 4 fronti di fuoco a Fidene. Il fumo blocca i treni; Incendio in Spagna, Costa Brava divorata dalle fiamme: 1280 ettari in cenere e 43 mila persone chiuse in casa; Milano, maxi rissa alla Bicocca.

Maxi incendio a Sarno, in fiamme azienda che lavora la plastica reddit

Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani a Milano: crollata parte del tetto, evacuati i residentiUn incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di via Menabrea a Milano nel pomeriggio del 28 marzo. Una parte del tetto è crollata, i condomini sono stati fatti evacuare. Un incendio è ... fanpage.it