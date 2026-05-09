Incendio devasta mezzo per la raccolta dei rifiuti | colonna di fumo nero e aria irrespirabile

Da napolitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'alba, a San Giorgio a Cremano, un incendio ha coinvolto un mezzo destinato alla raccolta dei rifiuti lungo una strada principale. Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo nero che si è sollevata nel cielo e hanno causato un'aria irrespirabile nella zona circostante. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell'incendio, mentre i residenti si sono allontanati per ragioni di sicurezza.

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Paura all'alba a San Giorgio a Cremano per un incendio in strada. Secondo alcune segnalazioni a prendere fuoco - per cause in corso di accertamento - è stato un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Fortunatamente sembra non ci siano feriti, anche se la paura è stata tanta.L'incendio, inoltre, ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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