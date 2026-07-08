Milano incendio in un capannone in zona Bovisa | colonna di fumo nero
A Milano, in via Don Giovanni Minzoni, è scoppiato un incendio in un capannone di una società di logistica. Quattro squadre di vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme, che hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile dalla zona. L’incendio si è verificato all’interno di un edificio di proprietà di una società di trasporti e logistica. Non sono stati segnalati feriti.
Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono intervenute seguito di un incendio scoppiato all’interno di un capannone di Brt a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10. L’alta colonna di fumo nero sprigionatasi a seguito dell’incendio si nota a chilometri di distanza. Forti esplosioni sono state avvertite dall’interno del capannone della BartoliniLe fiamme fuoriescono dai finestroni laterali, che corrono lungo tutta la lunghezza del deposito. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero
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Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero in cittàQuattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10, per un incendio in un capannone di Bartolini.
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