Milano incendio in un capannone in zona Bovisa | colonna di fumo nero

Notizia in breve

A Milano, in via Don Giovanni Minzoni, è scoppiato un incendio in un capannone di una società di logistica. Quattro squadre di vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme, che hanno prodotto una colonna di fumo nero visibile dalla zona. L’incendio si è verificato all’interno di un edificio di proprietà di una società di trasporti e logistica. Non sono stati segnalati feriti.