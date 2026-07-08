(LaPresse) - Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono intervenute seguito di un incendio scoppiato all'interno di un capannone di Bartolini a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10. L'alta colonna di fumo nero sprigionatasi a seguito dell'incendio si nota a chilometri di distanza. Forti esplosioni sono state avvertite dallâ??interno del capannone della Bartolini. Le fiamme fuoriescono dai finestroni laterali, che corrono lungo tutta la lunghezza del deposito. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco. Eccesso di azoto e di allevamenti animali: cosa sta succedendo in questa estate caldissima nella Pianura Padana? Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Colonna di fumo nero in zona Bovisa a Milano: le immagini dell'incendio in un deposito

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Vasto incendio a Milano in un capannone. Colonna di fumo visibile per chilometri.

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