Incendio a Milano in un capannone alla Bovisa la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza
Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un deposito di logistica alla Bovisa, a Milano. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate intorno alle 19.30 e sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. Al momento non ci sono notizie su eventuali feriti o danni a persone. L’area è stata evacuata e sono in corso le operazioni di spegnimento.
Il rogo è divampato attorno alle 19.30 all'interno di un deposito di logistica della Bartolini. Sul posto i vigili del fuoco con le prime quattro squadre. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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