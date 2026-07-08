incendio a milano in un capannone alla bovisa la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un deposito di logistica alla Bovisa, a Milano. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate intorno alle 19.30 e sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. Al momento non ci sono notizie su eventuali feriti o danni a persone. L’area è stata evacuata e sono in corso le operazioni di spegnimento.