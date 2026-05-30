incendio in un capannone colonna di fumo nero

Nel primo pomeriggio di oggi, una colonna di fumo nero si è alzata dal cortile di un capannone nella zona industriale di Sava, in provincia di Taranto. L’incendio ha coinvolto l’area, generando fumo visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state segnalate vittime.

Nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Sava, in provincia di Taranto, una densa colonna di fumo nero si è levata dal cortile di un capannone nella zona industriale. L'inquietante sagoma risulta visibile a distanza. L'allarme è scattato immediatamente dopo le prime segnalazioni giunte ai numeri di emergenza da parte di cittadini e automobilisti che hanno notato il fumo innalzarsi nel cielo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento dell'incendio e messa in sicurezza dell'area. Al momento non sono ancora note le cause che hanno provocato l'incendio nè il materiale bruciato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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