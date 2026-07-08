A Milano, un incendio si è sviluppato in un deposito di via don Minzoni, interessando uno dei due capannoni principali del complesso. Durante l’incendio si sono verificate esplosioni che hanno causato la diffusione di fumo in diversi quartieri della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio.

MILANO – L’incendio che è divampato nel deposito Brt di via don Minzoni, a Milano, sta interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Ci sarebbero state esplosioni. Interi quartieri invasi dal fumo. Per ora resta non coinvolta dal rogo la palazzina uffici. Le operazioni di soccorso sono molto complesse con cinque squadre al lavoro per circoscrivere le fiamme. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Firenzepost.it - Milano: incendio in un capannone. Esplosioni. Quartieri invasi dal fumo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano incendio in una palazzina di via Luigi Menabrea, evacuati i condomini

Notizie e thread social correlati

Incendio in un deposito Bartolini di Milano, esplosioni e fumoUn incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un magazzino di logistica della Bartolini in via Don Giovanni Minzoni,...

Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero in cittàQuattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10, per un incendio in un capannone di Bartolini.

Temi più discussi: Incendio in un appartamento a Lorenteggio: fiamme in camera da letto, una donna in ospedale; Paura per un incendio nelle campagne sopra via Milano a Sassari: fiamme vicino alle case; Quindici auto divorate dalle fiamme, l’incubo del piromane misterioso terrorizza i residenti; Un incendio devasta un'autorimessa: distrutte auto, moto e una roulotte.

Sono molto complesse le operazioni per circoscrivere l'incendio, scoppiato verso sera, in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni. Sono diversi, per ora cinque, i mezzi dei pompieri al lavoro. Si è alzata un x.com

Incendio in un agriturismo nel Milanese, vigili del fuoco al lavoro(ANSA) - MILANO, 08 LUG - I Vigili del fuoco sono impegnati con diverse squadre per domare un incendio scoppiato a Lainate (Milano), in un'azienda agricola con attività di ristorazione. Le fiamme hann ... msn.com

Incendio all'agriturismo La Agricola a Lainate: colonna di fumo visibile per chilometri.A Lainate (Milano), si è sviluppato un incendio nell'agriturismo La Agricola. Le fiamme hanno interessato un deposito e parte della copertura di uno degli edifici che compongono il complesso agricolo. msn.com

Luoghi per rinfrescarsi Milano nord ovest reddit