Milano incendio divampa in un deposito logistico | le immagini

A Milano, intorno alle 19.30, si è verificato un incendio nel deposito logistico della Brt in via Don Giovanni Minzoni, zona Bovisa. Le fiamme e il forte odore di bruciato hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio.

Un forte odore di bruciato e alte fiamme hanno allertato i residenti della zona Bovisa, a Milano. Intorno alle 19.30 è divampato un grosso incendio all'interno del deposito logistico della Brt in via Don Giovanni Minzoni. Al lavoro quattro squadre dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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