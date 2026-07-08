Milano incendio divampa in un deposito logistico | le immagini

Da tgcom24.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Milano, intorno alle 19.30, si è verificato un incendio nel deposito logistico della Brt in via Don Giovanni Minzoni, zona Bovisa. Le fiamme e il forte odore di bruciato hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un forte odore di bruciato e alte fiamme hanno allertato i residenti della zona Bovisa, a Milano. Intorno alle 19.30 è divampato un grosso incendio all'interno del deposito logistico della Brt in via Don Giovanni Minzoni. Al lavoro quattro squadre dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

milano incendio divampa in un deposito logistico le immagini
© Tgcom24.mediaset.it - Milano, incendio divampa in un deposito logistico: le immagini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Colonna di fumo nero in zona Bovisa a Milano: le immagini dell'incendio in un deposito

Grosso incendio nel deposito Bartolini a Milano in zona Dergano, alta colonna di fumo nero: le immaginiUn incendio si è sviluppato in un deposito del corriere Bartolini in via don Giovanni Minzoni, zona Dergano a Milano.

Temi più discussi: Scoppia l’incendio in una casa. Due feriti, famiglie sgomberate; Ucraina, raid russo nell'oblast di Mykolaiv: vasto incendio divampa a Snihurivka; A fuoco la piana di Ottana, incendio divampa nell’area industriale.

Milano: incendio in una palazzina in via Angelo Inganni | 18 persone intossicate: nessuno è graveIncendio in una palazzina in via Angelo Inganni a Milano: sono 18 le persone finite in Pronto soccorso a causa dei fumi tossici È stata una nottata di paura – fortunatamente conclusa nel migliore dei ... ilsussidiario.net

Incendio in piena notte a Milano, fiamme avvolgono l’ascensore: 18 residenti intossicatiIncendio in un edificio di via Inganni a Milano. Le fiamme hanno avvolto l’ascensore esterno. 18 residenti sono rimasti intossicati e portati in ospedale. Nella notte di oggi, giovedì 28 maggio, è ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web