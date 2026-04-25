Rocchi sceglieva arbitri graditi all’Inter e faceva pressioni al VAR | i capi d’accusa del pm di Milano

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è al centro di una inchiesta che gli imputa una "frode sportiva" che verte su due capi d'accusa precisi: pressioni al VAR e designazioni "pilotate", spesso a favore dell'Inter, come riportato nelle carte del Pubblico Ministero.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Interviene anche il legale di Rocchi Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva x.com