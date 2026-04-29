Caso Rocchi inchiesta arbitri LIVE | Inter estranea l'ex designatore non si presenterà dai Pm ultime news

Si sono svolti nuovi sviluppi nell'inchiesta sugli arbitri riguardante il designatore Gianluca Rocchi. Secondo quanto riportato, l'ex responsabile non si presenterà davanti ai magistrati per rispondere alle domande. L'inchiesta si concentra sulle presunte decisioni arbitrali favorenti l'Inter, mentre l'attenzione resta sull'assenza di Rocchi agli interrogatori. Le indagini proseguono senza coinvolgimenti diretti di altri soggetti collegati all'Inter.

Le ultime notizie sull’inchiesta arbitri e sul designatore Gianluca Rocchi sulle presunte scelte di direzioni di gara gradite all'Inter. Le accuse riguardano partite del 2024 ed escludono da qualsiasi coinvolgimento la società nerazzurra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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