Una ciclista di 35 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, al Portello. La bicicletta grigia e rossa è rimasta sotto il muso del veicolo, con il cestino anteriore staccato e la ruota piegata. La donna è stata trascinata per circa sette metri prima di essere fermata dall’impatto. La catena di sicurezza si è arrotolata alcuni metri più indietro.

La bicicletta grigia e rossa metallizzata è incastrata sotto il muso del camion. Il cestino anteriore si è staccato nell’urto. La ruota davanti è piegata, mentre la catena nera di sicurezza è rimasta arrotolata su se stessa qualche metro più indietro, oltre la coda del bilico in mezzo all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, al Portello. L’autista del mezzo, un 33enne italiano, fa più manovre per alzare e abbassare il rimorchio mentre gli agenti della polizia locale estraggono la bicicletta da sotto per gli ultimi rilievi. Laura Ghirardi, 67 anni, pittrice, scultrice, artista, era uscita dalla sua casa di via Ajraghi intorno alle 12 e 30. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, ciclista muore in via Gattamelata: travolta dal camion all’incrocio, Laura Ghirardi trascinata per sette metri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dramma all'incrocio: muore ciclista 67enne travolta da un camion

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Milano, ciclista di 67 anni travolta da un camion: chi era Laura Ghirardi e cosa è successoUna donna di 67 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre pedalava in zona Portello a Milano.

Incidente a Milano, ciclista investita e uccisa da un camion in via Gattamelata, all'altezza di un incrocioUna donna di 67 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in bicicletta in via Gattamelata a Milano.

Temi più discussi: Laura Ghirardi morta investita in bici da un camion a Citylife. Aveva 67 anni; Milano, ciclista muore in via Gattamelata: travolta dal camion all'incrocio, Laura Ghirardi trascinata per sette metri; Ciclista travolta da un camion a Milano, è morta Laura Ghirardi: guidatore denunciato per omicidio stradale; Grave incidente a Milano, camion travolge una ciclista a un incrocio: donna morta.

TRAGEDIA A MILANO, CICLISTA DI 67 ANNI MUORE DOPO LO SCONTRO CON UN CAMION Laura Ghirardi è stata travolta da un mezzo pesante all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni. #Milano #Cronaca #Incidente #Ciclista x.com

Milano, ciclista muore in via Gattamelata: travolta dal camion all’incrocio, Laura Ghirardi trascinata per sette metriLa vittima, pittrice e artista 67enne, è stata trascinata per diversi metri. L’autista negativo ad alcol e droga test ... milano.corriere.it

Investita in bici da un camion, muore a 67 anniL'incidente in zona Fiera. Secondo la Polizia Locale il camion, svoltando a destra, non l'ha vista. Da stabilire se si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle s ... rainews.it