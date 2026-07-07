Una donna di 67 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre pedalava in zona Portello a Milano. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e la donna è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale.

L’incidente in zona Portello: la donna è morta poco dopo il ricovero. Un’altra tragedia sulle strade di Milano. Laura Ghirardi, 67 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. Il drammatico incidente si è verificato poco prima delle 13 all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, nella zona del Portello. La donna è stata soccorsa in condizioni gravissime dai sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedica. Trasportata d’urgenza all’ ospedale Niguarda, è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. La svolta del camion e la dinamica ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Tragedia a Milano, ciclista di 67 anni travolta da un camion: chi era Laura Ghirardi e cosa è successo

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Dramma all'incrocio: muore ciclista 67enne travolta da un camion

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