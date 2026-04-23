Calhanoglu Inter secondo un esperto il suo futuro sarà ancora nerazzurro! Ecco quando può arrivare il rinnovo

Secondo fonti vicine al club, il centrocampista turco potrebbe presto firmare un nuovo contratto con l'Inter. La trattativa sembra in fase avanzata e potrebbe essere definita nei prossimi mesi. La società sta valutando le condizioni e le tempistiche per il rinnovo, che potrebbe arrivare prima della fine della stagione. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali riguardo alla durata o alle cifre dell'accordo.

di Paolo Moramarco Calhanoglu Inter, secondo Di Marzio il suo futuro sarà ancora nerazzurro! Ecco quando può arrivare il rinnovo del centrocampista turco. Il futuro di Hakan Çalhanoglu sembra destinato a proseguire in nerazzurro anche nella prossima stagione. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2027 per il centrocampista turco dell’Inter, la volontà comune tra il giocatore e il club è quella di continuare insieme. A fare il punto della situazione è stato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, intervenuto negli studi di Sky Sport, lasciando aperta anche l’ipotesi di un possibile rinnovo nei prossimi mesi. Il giornalista ha chiarito come Çalhanoglu rappresenti una pedina fondamentale nel progetto tecnico dell’ Inter, guidata da Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, secondo un esperto il suo futuro sarà ancora nerazzurro! Ecco quando può arrivare il rinnovo Notizie correlate Mercato Inter, Calhanoglu vola al Galatasaray? Il suo sostituto può arrivare proprio dalla Turchia: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Calhanoglu appare sempre più lontano dai nerazzurri e dalla Turchia potrebbe arrivare il suo sostituto Orkun... Ultimissime Juve LIVE: ecco quando può arrivare il rinnovo di Spalletti. Gravina si dimettedi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa Italia: 69' | Gol di Calhanoglu (Inter-Como 1-2) Video; Calhanoglu: 'Chiudiamo al più presto il discorso scudetto'; Calhanoglu 2 gol/1 assist, l'Inter batte Como 3-2; Coppa Italia: Inter-Como in diretta: le formazioni ufficiali. Calhanoglu resta all'Inter, ma nessuna richiesta di rinnovo. La palla a Marotta...Hakan Calhanoglu vivrà un'estate molto diversa dalla scorsa. Una decina di mesi fa, di questi tempi, cominciava a montare un caso che poi. tuttomercatoweb.com Inter, Calhanoglu non si muove fino al 2027: lui vorrebbe il rinnovo a una condizioneCome si può fare a meno di questo Hakan Calhanoglu? L'Inter non intende scoprirlo, specialmente dopo la doppietta e l'assist forgiati. tuttomercatoweb.com #Inter- #Como, #Calhanoglu e #Sucic sugli scudi. Ecco #Pepo x.com Calhanoglu, altro anno con l’Inter: è pronto a dire sì - facebook.com facebook