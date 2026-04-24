Rinnovo Bisseck contatti già avviati | ecco quando può arrivare l’accordo Tutti i dettagli

Il rinnovo del contratto di Bisseck è al centro dell'attenzione, con colloqui già avviati tra le parti interessate. Si tratta di un'operazione che potrebbe concretizzarsi a breve, anche se non sono stati ancora definiti i tempi esatti. Nel frattempo, altri giocatori come Bastoni e De Vrij stanno rientrando con cautela, mentre il difensore tedesco torna a essere protagonista in vista delle prossime settimane.

Inter News 24 Rinnovo Bisseck, mentre Chivu gestisce con prudenza i rientri di Bastoni e De Vrij, il centrale tedesco torna protagonista tra campo e mercato. L’Inter riprende il lavoro ad Appiano Gentile con l’obiettivo fissato sulla sfida di domenica contro il Torino. In un momento cruciale della stagione, con lo scudetto a un passo e la finale di Coppa Italia del 13 maggio già nel mirino, Cristian Chivu deve fare i conti con l’infermeria. L’attenzione resta alta su Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij, entrambi assenti nella semifinale contro il Como: per loro si deciderà solo dopo la rifinitura. La linea societaria è chiara: nessuna fretta, specialmente per il capitano Lautaro Martinez, il cui rientro a pieno regime è previsto gradualmente per averlo al top nella finale dell’Olimpico.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Bisseck, contatti già avviati: ecco quando può arrivare l’accordo. Tutti i dettagli Notizie correlate Locatelli Juve, accordo chiuso per il rinnovo! Ecco quando arriveranno firma e ufficialità. Tutti i dettagliMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Rinnovo Bisseck, l’Inter accelera: strategia definita, cifre e dettagli del possibile accordodi Redazione Inter News 24Rinnovo Bisseck, l’Inter ha tutta l’intenzione di prolungare il contratto del difensore adeguandogli l’ingaggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Inter, avviati i discorsi per il rinnovo di contratto con Bisseck: i dettagliYann Bisseck potrebbe rinnovare il suo contratto con l'Inter, attualmente in scadenza nel 2029: ecco i dettagli ... msn.com Inter, Yann Bisseck va verso il rinnovo. Stipendio migliorato e contratto lungoYann Aurel Bisseck va verso il rinnovo di contratto. Già un anno fa aveva deciso di rimanere all'Inter accettando pochissimi altri club in Europa come City o Real Madrid, ora le buone prestazioni gli ... tuttomercatoweb.com